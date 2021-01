E' una decisione sicuramente inusuale, quella presa dall'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri. Il tecnico blucerchiato, in vista della sfida con la Juventus, andrà contro ad una tradizione molto radicata all'interno del calcio italiano, ossia quella del ritiro.



Dopo la rifinitura del Mugnaini, in programma venerdì, i giocatori non si recheranno all'AC Hotel per trascorrere insieme la notte prima della gara. La squadra blucerchiata potrà tornare a casa, per dormire lì e poi incontrarsi il giorno dopo in vista del match, in programma sabato alle 18. Niente ritiro, quindi, e la scelta potrebbe ripetersi anche in vista di altre sfide casalinghe.