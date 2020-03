Claudio Ranieri non vuole cali di tensione per la Sampdoria. I blucerchiati hanno affrontato due settimane di grande confusione, senza sapere se e quando avrebbero giocato, non conoscendo neppure l'avversaria del prossimo turno. Oggi però il Doria ha una certezza: se la vedrà domenica, con il Verona, in un turno impegnativo quanto importante.



Per questo motivo il mister blucerchiato ha lavorato a lungo sulla soglia di attenzione della squadra: "​So bene, essendo stato anch’io giocatore, che un conto è allenarsi per una partita del giorno dopo, un conto è farlo se non sai quando sarà, né contro chi" ha detto il mister alla squadra, come riporta Il Secolo XIX. "Per questo vi chiedo di non abbassare il ritmo e di pensare sempre di giocare il giorno dopo. È una leggerezza, rilassarci, che non possiamo permetterci".