Claudio Ranieri prepara un ampio turn over per Sampdoria-Salernitana, in programma questo pomeriggio alle 14 al Ferraris. Sarà un occasione importante per i blucerchiati meno utilizzati per mettersi in mostra: "Li faccio giocare perché meritano e voglio vedere se anche loro hanno capito come voglio che si giochi. E’ importante perché potrei giocare normalmente con quelli che giocano sempre perché siamo ad inizio campionato e non possono essere stanchi però voglio proprio dare una chance a questi ragazzi perché se la meritano" ha detto ieri Ranieri ai media ufficiali della Samp.



Massimo rispetto per l'avversaria, comunque: "Arriva questa Salernitana, che è seconda in classifica e sta facendo molto bene, ma io voglio dare una possibilità a quei ragazzi che si stanno impegnando tantissimo e mi fanno avere dei dubbi come è giusto che sia. Cerco di mettere dentro sempre quelli che penso che possano far bene, però lascio in tribuna o in panchina giocatori validi e ho detto loro che me lo devono dimostrare adesso contro la Salernitana".



Obiettivo di Sir Claudio? Ovviamente, fare il meglio possibile: "Ci tengo ad andare avanti, ho vinto la Coppa Italia tantissimi anni fa, insieme alla Supercoppa Italiana, per cui io ci tengo e devono tenerci anche i ragazzi".