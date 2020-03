Claudio Ranieri mette in guardia la Sampdoria. Il mister blucerchiato non vuole cali di concentrazione, e non concede ai suoi giocatori l'alibi della lunga inattività come scusante per la partita con il Verona: "Guai a tornare dalla sosta distratti" ha detto il tecnico in questi giorni alla squadra blucerchiata e a Il Secolo XIX.



Ranieri ha anche ironizzato in merito all'emergenza legata al Coronavirus: "​Se non vi do la mano nessuno si offenda: non ce l’ho con nessuno, è per sicurezza" ha detto l'allenatore. Una delle tipiche peculiarità dell'ex tecnico della Roma, sempre molto signorile e elegante, è infatti quella di stringere la mano a tutti i giocatori ad ogni allenamento. Usanza sospesa per cause di forza maggiore, quindi, ma solo momentaneamente.