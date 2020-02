Un po' per necessità, un po' per scelta, ma Claudio Ranieri sembra intenzionato a variare l'assetto della sua Sampdoria in vista della gara con l'Inter. L'allenatore blucerchiato dovrà fronteggiare le due squalifiche di Murru e Ramirez, e per questo motivo molto probabilmente varierà l'assetto della formazione blucerchiata. Niente 4-3-1-2 a Milano, quindi, ma ritorno al 4-4-2, con alcuni volti nuovi.



Uno ad esempio potrebbe essere il difensore Maya Yoshida, che potrebbe prendere il posto di un Colley in gran difficoltà. L'alternativa è rivedere Chabot dal primo minuto contro Lautaro Martinez e Lukaku. A sinistra invece complice l'assenza di Murru spazio a Augello. A centrocampo dovrebbe rientrare Ekdal insieme a Linetty, con Depaoli a destra e Jankto sulla fascia opposta. L'alternativa è far slittare Linetty al posto di Jankto sulla corsia mancina con Thorsby o Vieira in mezzo al campo. In attacco invece si va verso la riconferma di Gabbiadini e Quagliarella, anche se non è da escludere un possibile turn over per il numero 27 blucerchiato con uno tra La Gumina e Bonazzoli.