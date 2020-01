Le limitate disponibilità economiche della Sampdoria si faranno sentire anche in ottica mercato. Claudio Ranieri sabato, dopo la partita con la Lazio, ha lanciato un messaggio chiaro alla società: "Mi servono due difensori centrali destri. La società lo sa". Chiaro il riferimento al fatto di essere stato obbligato ad affrontare la squadra di Inzaghi con due centrali mancini come Colley e Chabot, e la necessità di correre ai ripari per colmare la lacuna.



Secondo Il Secolo XIX Ranieri avrebbe chiesto alla dirigenza due calciatori pronti, e soprattutto entrambi destri. La Samp però, se non cambieranno gli scenari di budget, potrà garantire al mister soltanto un possibile titolare (Tonelli, che comunque non gioca in gare ufficiali dal 12 maggio scorso), oltre ad un giovane di prospettiva. Verrà probabilmente aggregato nuovamente alla Primavera Kaique Rocha, considerato troppo acerbo. A questo punto la palla tornerà a Ranieri: sarà lui a dire se Tonelli e un giovane di prospettiva sono quanto necessita in questo momento alla Samp.