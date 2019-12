La dirigenza della Sampdoria sta iniziando a muoversi in vista di gennaio, alla ricerca di innesti interessanti per l'attacco. Molti dei profili monitorati dai blucerchiati sono riconducibili anche all'attuale tecnico doriano, ossia Claudio Ranieri, allenatore dalla grande esperienza ed entrato in contatto in tempi recenti con moltissimi calciatori. Tra i nomi meno noti ad esempio figura anche quello di Emmanuel Rivière, centravanti classe 1990 di proprietà del Cosenza.



I calabresi lo hanno prelevato da svincolato dopo l'esperienza al Metz, e in questa stagione ha messo a segno 5 reti su 13 presenze in Serie B. Rivière alcuni anni fa veniva considerato una grande promessa del calcio francese: Ranieri lo aveva conosciuto e allenato al Monaco, nelle stagioni successive invece per il centravanti è cominciato il pellegrinaggio in giro per l'Europa, conclusosi attualmente in rossoblù. Secondo Tuttosport il calciatore avrebbe ricevuto l'assenso di Ranieri, e sarebbe seguito dalla Samp.