Nella corsa salvezza, c'è una situazione che fa arricciare il naso a Claudio Ranieri. L'allenatore della Sampdoria, universalmente riconosciuto come uno dei grandi signori all'interno del mondo calcio, ha voluto sottolineare un aspetto che ritiene cruciale per quanto riguarda il mantenimento della Serie A. Il Doria infatti si troverà ad affrontare due partite cruciali, contro Bologna e Lecce, avendo risposato due giorni in meno rispetto agli avversari.



"Sia Bologna che Lecce" ha detto il tecnico a Il Secolo XIX "avranno giocato la gara precedente a quella contro di noi cinque giorni prima, in confronto ai nostri tre. Quanto incidono questi due giorni in più? Embè... incidono moltissimo, con cinque giorni di intervallo infatti hai recuperato completamente. Con tre, no. In più, teniamo conto che da quando ripartirà il campionato non potremo più allenarci, nel senso letterale del termine. Ma solamente sottoporre i calciatori a mirati lavori di recupero". Curiosamente, sia Bologna che Lecce nel turno immediatamente successivo alla Samp affronteranno la stessa avversaria, ossia la Juventus.