Claudio Ranieri e Massimo Ferrero da tempo sono protagonisti di una vera e propria partita a scacchi. Il tecnico blucerchiato e il patron della Sampdoria sono alle prese con la questione del rinnovo contrattuale, per il momento ancora lontano. La volontà di Ranieri, stando alle confidenze fatte a chi lo conosce bene e riportate dal quotidiano genovese Il Secolo XIX, sarebbe di rimanere alla Samp. L'allenatore anzi avrebbe già firmato da mesi un prolungamento per un'ulteriore stagione, ma alle sue condizioni, quindi 2 milioni l'anno e con un progetto chiaro.



Ferrero invece vorrebbe un forte sconto, e Ranieri si aspetta che questa richiesta gli venga fatta direttamente dal proprio presidente. Le due parti comunque negli ultimi giorni si sarebbero riavvicinate e già nel fine settimana, oppure in quella successiva tra Crotone e Reggio Emilia, potrebbe andare in scena il faccia a faccia per provare a superare la fase di stallo. Dentro o fuori, si decide il futuro della Samp.