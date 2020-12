Il tecnico della Sampdoria Claudio Ranieri parla a Sky Sport dopo il successo in casa del Verona: "Se sento mia la vittoria? Sento la vittoria della squadra, che l'anno scorso ha lottato per salvarsi, sapendo che in campo si sbaglia ma ci si aiuta. E' stata la vittoria del gruppo. Era una vittoria che volevamo fortemente su un campo difficile, erano troppe partite che giocavamo bene e invece niente. Questi tre punti ci servivano proprio. Risolto con Candreva? Gli ho dato una pausa di riflessione, vediamo. Che era successo? Sono cose nostre (ride, ndr). Lui è vicinissimo alla squadra, ci mancherebbe. Ramirez è un giocatore meraviglioso, ma ha dei momenti in cui corre tanto, si incavola con l'arbitro, gira a vuoto. Magari giocasse sempre così e mi spaccasse sempre così le partite, giocherebbe sempre. Ha fatto un inizio strepitoso, poi è calato e quando lo mettevo non faceva le cose che ha fatto stasera. Ci ho parlato, mi ha detto che avrebbe fatto bene e l'ho messo per questo".