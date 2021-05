Claudio Ranieri si è dato undici giorni di tempo per decidere il suo futuro alla Sampdoria. Nel frattempo, l'allenatore blucerchiato fa melina e glissa sul suo futuro, perché non sembrano esserci aggiornamenti in merito: "Mi chiedete il borsino. Ma il borsino è quello della settimana scorsa. Stanno parlando e io ancora non so nulla" ha detto il mister a Tuttosport. "Quando mi sarà detto qualcosa valuterò. Mancano pochi giorni alla fine del campionato, sicuramente entro dieci giorni sapremo qualcosa. Diciamo che entro la fine del campionato o al massimo dopo la partita col Parma sapremo tutti se sarò dentro o fuori questo progetto".



Ranieri non ha certezze neppure sul futuro della Sampdoria: "Ancora non c’è una visione di come potrà essere la Sampdoria della prossima stagione. I se e i ma lasciamoli alla fine del tormentone. Ho detto che sarei felice di restare? Sì, ho detto che sarei felice di poter riabbracciare i tifosi. Purtroppo non li vedo da un anno e mezzo sugli spalti".