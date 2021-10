La Sampdoria, ormai, fa parte del passato di Claudio Ranieri. L'allenatore si è accasato al Watford, ed è tornato a parlare ripercorrendo anche l'addio al club blucerchiato. "​Mi ha chiamato Gino Pozzo e mi ha chiesto se ero disponibile a tornare in Inghilterra e io sono stato ben felice di dire di sì. Ci siamo accordati ed eccomi qui al Watford. Mi piace il mio lavoro e rispondo presente dove c’è un buon progetto. In Italia sono tornati grandissimi allenatori, all’estero ci siamo io e Ancelotti. Fa parte del calcio globalizzato. Cosa penso di trovare? Penso di trovare grandi allenatori, grandi club e grandi società. Penso sarà una sfida avvincente partita dopo partita" ha detto Ranieri a Radio 1.



Il calcio è sempre lo steso: "Tattica, contropiede. Penso che la mia grande qualità sia far giocare al meglio le mie squadre. I giudizi sul mio contro (definito normalizzatore) lascio siano gli altri a dirli. Calcio business? I soldi fanno andare avanti. Il calcio è cambiato, è business. Bisogna saper cavalcare l’onda".



Ranieri ha poi ripercorso il suo addio alla Samp: "Il rapporto è finito. Il mio contratto si era concluso e non c’è altro da dire. Il mio agente voleva andare a parlare con la società ma io avevo detto di no. I matrimonio finiscono. Era successo anche al Monaco. Avevamo vinto il campionato di B, poi secondi dietro al Psg ma poi mi hanno detto che era finito il contratto. Tutto qui".