Incontro atteso per i prossimi giorni: tra la partita di domani con il Crotone, e quella di domenica con il Sassuolo, il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero e il tecnico blucerchiato Claudio Ranieri si incontreranno per gettare le basi sul futuro.



Il primo passo, scrive La Gazzetta dello Sport, sarà capire quali saranno i programmi blucerchiati. Le parti si sono avvicinate molto, Ranieri si è detto disponibile alla permanenza a Genova, ma Ferrero spera sempre di poter convincere l'allenatore riguardo alla rimodulazione del suo stipendio. Il problema principale, però, come detto sarà soprattutto il progetto per la prossima stagione, vero nodo della vicenda.