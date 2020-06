Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport: "Nei primi 45' siamo stati timidi, timorosi, quando uscivamo lo facevamo male. Nel secondo tempo abbiamo dimostrato carattere, abbiamo provato a riprendere la partita. Ci sta la sconfitta, non ci sta il nostro primo tempo. Nel finale c'era da tentare il tutto per tutto. Presunto rigore di Skriniar? No, non c'era nulla. In allenamento abbiamo provato tante cose, conoscevamo l'Inter, per questo non mi spiego l'approccio. La posizione in classifica? Siamo partiti che eravamo ultimi in classifica. Sappiamo da dove veniamo e sappiamo che dobbiamo lottare".