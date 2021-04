Quella di domani pomeriggio fra Verona e Sampdoria è una sfida che ha poco da dire dal punto di vista delle ambizioni di classifica. Le due squadre si trovano in una posizione più che tranquilla, rispettivamente al nono ed al decimo posto, e sono separate da 5 punti. I temi di maggior interesse affrontati da Ranieri durante la conferenza stampa prepartita di oggi pomeriggio riguardano il suo stesso futuro sulla panchina del Ferraris e le condizioni di Quagliarella, che era uscito acciaccato dalla partita persa contro il Napoli.



SUL SUO FUTURO – “Volevo puntualizzare sulle chiacchiere che sono state fatte sulla mia posizione. Prima cosa sto molto bene a Genova e con la Sampdoria. Sto bene con il gruppo e tutta la società: dal primo all’ultimo. So che la prossima settimana mi vedrò con il presidente, quindi bisogna solo aspettare. La mia volontà è fare bene, restare qua e concludere questo campionato al meglio, ripercorrendo quanto fatto all’andata”.



SULLA PARTITA – “Abbiamo tre partite in una settimana, ma siamo pronti. Valuterò l’avversario e vedrò chi far scendere in campo. Il Verona è squadra caparbia e tenace. Ha attraversato un momento non fortunato, ma giocano diretti e daranno battaglia. Verranno per vincere. Quagliarella sta bene fisicamente e moralmente, ci faccio il massimo affidamento”.