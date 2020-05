La Sampdoria ha una paura piuttosto concreta in caso di ripartenza: è quella di affrontare le ultime giornate del campionato, storicamente avare di punti e soddisfazioni (almeno nelle ultime stagioni) avendo la necessità di fare punti e risultati per salvarsi. L’arma in più del Doria, in questo senso, può essere soltanto quella del suo allenatore. Il ruolino di marcia di Claudio Ranieri nelle ultime 12 giornate in carriera, infatti, è davvero impressionante.



Il Secolo XIX sottolinea statistiche che possono far sorridere i blucerchiati. Sir Claudio infatti si è reso protagonista di parti conclusive di stagione, alcune anche mitologiche come quella di Leicester, quando chiuse le ultime dodici giornate con 28 punti e nessuna sconfitta. Numericamente fu ancora più impressionante l’annata 2009-2010, perché con la Roma racimolò nello stesso arco temporale 29 punti sfiorando lo scudetto, staccato dal petto dei giallorossi solo con una doppietta di Pazzini all'Olimpico.



Per fare un confronto con la Samp, però, conviene prendere a paragone società più simili a quella blucerchiata. Nel 2006/2007 a Parma invece salvò i gialloblù ottenendo 24 punti negli ultimi 12 turni. Più in generale, è interessante notare come nei campionati a 20 squadre Ranieri abbia sempre ottenuto almeno 20 punti nelle ultime dodici giornate della stagione: 22 a Roma l’anno scorso, 24 con Parma e Juve e Monaco in Ligue 1, 23 sempre nella squadra del Principato con promozione nella massima Serie francese, 23, 20, 22 e 24 nelle 4 stagioni di Chelsea. Unica eccezione, due anni fa in Francia col Nantes. Quell’anno ne fece solo 13, sapendo già che non sarebbe stato confermato.