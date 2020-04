Arriva una grande dichiarazione d'amore da parte dell'allenatore dellaClaudionei confronti dei tifosi blucerchiati. Un allenatore esperto e maturo come l'ex mister di Juventus e Chelsea, uomo di calcio da cinquant'anni, è ancora in grado di stupirsi. Merito dei sostenitori doriani, della spinta della Sud e di un episodio in particolare."C'è un gran feeling con società e giocatori, e apprezzo i tifosi., resterà sempre nella mia memoria. Mi ricordo la partita contro il Lecce, attaccavamo e loro ci fecero gol in contropiede, vincevano 1-0. Spingemmo per tutta la partita per poter pareggiare, alla fine nei minuti di recupero riuscimmo a fare gol e pareggiare" ha raccontato Ranieri a Sky Sport. "Ovviamente eravamo tutti contenti.. Sono rimasto sbalordito, perchè ho pensato 'Guarda cosa hanno fatto': ci hanno fatto pareggiare loro questa partita, però finita la partita ci hanno detto 'Ragazzi, così non va, dovete fare meglio'."- ha aggiunto il mister - perché se tu perdi contro una squadra con cui dovresti vincere dalle altre parti ti fischiano dall'inizio. E noi non ce l'avremmo fatta se i nostri tifosi non ci fossero stati vicini. Invece no, loro, perché sono stati realmente eccellenti. E non lo dico perché adesso sono qua, lo sosterrò per sempre" conclude Ranieri.