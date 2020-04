La Sampdoria è alle prese con varie questioni legate al Coronavirus. Dalla possibile ripresa del campionato alle misure necessarie per contenere il contagio, sino alla vicenda del possibile taglio degli stipendi, sono numerose le situazioni di cui si stanno occupando da Corte Lambruschini. In merito alla questione ingaggi, l'allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha rilasciato dichiarazioni piuttosto decise in merito: "​I miei giocatori si sono ammalati lavorando e si stanno allenando a casa e allora che facciamo?" ha detto il tecnico in una recente intervista.



Secondo Il Secolo XIX la società blucerchiata non avrebbe gradito particolarmente l'esternazione del tecnico. ​Stando al quotidiano la società, nel momento della quarantena di squadra, ha aperto tutte le procedure di legge, necessarie in questi casi per il contenimento del virus.