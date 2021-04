Il rinnovo di Claudio Ranieri con la Sampdoria potrebbe arrivare addirittura prima del match con la Roma di domenica sera. Questo, secondo le ultime indiscrezioni riportate da persone vicine all'allenatore blucerchiato a La Repubblica, potrebbe essere l'orizzionte temporale per la firma del mister doriano. con in tasca il rinnovo di contratto già firmato.



Stando a quanto circola in questi giorni, il progetto presentato da Ferrero a Ranieri avrebbe trovato condivisione da parte dell'ex Nizza, e ora mancherebbe soltanto l’aspetto economico da limare. La distanza tra le parti potrebbe ridursi grazie al “decreto immigrazione” e alla fiscalità agevolata di cui Ranieri usufruirà avendo lavorato all'estero.