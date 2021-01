Dopo la vittoria per 2-1 contro l'Inter, l'allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri ha parlato così a Sky Sport di Fabio Quagliarella (oggi in panchina per tutto il tempo) e non solo: "Quagliarella in panchina causa mercato? No, lo stavo facendo entrare al primo cambio, poi ho tenuto dentro Keita che ce la faceva. Poi alla fine ho messo La Gumina per rincorrere i nerazzurri, era più adatto di Quagliarella per farlo".



SUCCESSO -"“La vittoria si può trovare nell’applicazione, nella sofferenza e nella qualità dei ragazzi. Hanno lottato, chiaro che poi l’Inter ci provasse sotto di due gol. Ma siamo rimasti concentrati, concedendo meno palle gol possibili. Audero? Parlare di singoli sarebbe scortese, tutti hanno dato il loro contributo. Non volevamo perdere ancora dopo Roma".



KEITA - "Ragazzo eccellente, spero che sia nel momento giusto della sua maturità. Deve migliorare alcuni atteggiamenti, ma è un ultimo acquisto".



INTER - "L’Inter è una grandissima squadra, l’assenza di Lukaku ci ha aiutati. Il campo di Marassi era al limite. Genova è una città dove piove tanto, cosa ci vuole a comprare alcuni teloni? Roba dell’altro mondo“.