La trattativa di cui si parla da mesi a Genova, sponda Sampdoria, e relativa al possibile rinnovo di Claudio Ranieri è entrata nel vivo, e a breve dovrebbe esserci la svolta e l'annessa conclusione dell'affare. Oggi Massimo Ferrero infatti è atteso a Genova.



Secondo Il Secolo XIX, ogni giorno da qui al fine settimana potrebbe essere quello positivo per la conclusione della trattativa, con fumata bianca e stretta di mano definitiva. In ogni caso, non sarà l'ultimo anno di Ranieri da allenatore: "Vuole allenare ancora almeno un paio d'anni, anche di più" hanno confermato i suoi ex compagni del Catanzaro al giornale. Da limare l'aspetto economico e le strategie, ma la sensazione è che si vada verso la riconferma del rapporto tra il Viperetta e Ranieri