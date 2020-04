Claudionon è assolutamente favorevole alla ripresa del campionato. L'allenatore dellaè pronto ad adeguarsi alle decisioni della Serie A e degli organismi competenti, ma mette in guardia davanti a quelle che saranno le difficoltà di uno scenario simile: "e capire se si può ricominciare, dato che è una malattia che nessuno conosce e nessuno sa come andrà a finire" ha detto il tecnico a Radio Anch'io. "I giocatori sono macchine, vanno spinti al massimo, potranno farlo?Io non posso rispondere, non sono un dottore".aiutiamo i ragazzi a recuperare, se no li portiamo allo stress massimo e non mi sembra il caso" aggiunge Ranieri. "L’eventuale ripresa credo che possa stravolgere i risultati tecnici perché dopo un mese e più di inattività c’è chi partirà meglio o chi partirà peggio. Così si riparte tutti, per cuiPoi è giusto che si giochi il campionato per vincerlo, o la salvezza, sul campo. Non devo essere io a prendere queste decisioni perché qualsiasi decisione verrà presa ci sarà sempre del caos. Ci sarà sempre qualche scontento. Perciò - conclude - lasciamo questa patata super-bollente a chi deve prendere queste decisioni".