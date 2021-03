Claudio Ranieri, allenatore della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport dopo il pareggio con il Cagliari: "Peccato per il pareggio. Mancavano due minuti e quaranta, a due minuti e dieci avevamo la palla. Lì o ti fai ammonire o sgonfi la palla. Ma l'imprevedibilità è il bello del calcio. Il risultato credo sia giusto. Gabbiadini? Sono molto contento della sua prestazione, inizia a trovare la porta come gli avevo suggerito in allenamento. Ha talento ed è generoso. Mi dà soluzioni. Mi mancano quei gol, ma sono contento sia tornato. Quel sinistro che ha è un pennello".