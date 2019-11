Claudio Ranieri, con i suoi modi pacati e tranquilli, ha conquistato tutti a Genova, sponda Sampdoria. Il soprannome 'Normal One', datogli a suo tempo in contrapposizione a Mourinho, gli calza a pennello e anzi ha convinto ampiamente la tifoseria blucerchiata. C'è un dettaglio in particolare, raccontato da Il Secolo XIX, che rende l'idea di quanto sia apprezzato Ranieri a Genova. L'allenatore blucerchiato viene spesso incontrato nei supermercati vicino alla sua abitazione a fare la spesa, in compagnia della moglie, e frequentemente si sofferma per una battuta o un selfie con i tifosi che incontra. Si tratta già di un'inversione di tendenza rispetto ai predecessori, a partire da Giampaolo passando per Mihajlovic (che viveva in una suite proprio per non occuparsi di faccede domestiche) e arrivando a Delio Rossi o Montella, quasi mai avvistati impegnati in faccende 'domestiche'.



A proposito di case, Ranieri dopo un periodo all'AC Hotel di Corso Europa, ha scelto di vivere ad Albaro, in pieno centro. Una curiosità: la dimora scelta dall'ex tecnico giallorosso è la stessa occupata sino a poche settimane fa dal predecessore di Ranieri, Eusebio Di Francesco. Nessuna scaramanzia quindi per Ranieri, che ha optato per questa soluzione.