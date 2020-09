Durante il faccia a faccia con un furibondo Ferrero, l’allenatore della Sampdoria Claudio Ranieri si è preso tutte le responsabilità della sconfitta rimediata dai blucerchiati. A preoccupare particolarmente è la mancanza di concentrazione della squadra, da sommare agli evidenti limiti tecnici. La Sampdoria non è una squadra che deve imparare a conoscersi, nessuno deve ambientarsi perché gli elementi sono esattamente gli stessi dello scorso anno, ossia quelli che sino a poco tempo fa si sono allenati insieme per raggiungere la salvezza. Ma la fragilità mentale è sembrata davvero disarmante.



Si tratta di un aspetto su cui dovrà concentrarsi il mister romano durante la settimana, in vista della delicata sfida di venerdì sera contro la Fiorentina. Dopo il match con i viola, Ranieri avrà tempo due settimane per ricompattare il gruppo. Il mister proverà a sfruttare la sosta per le Nazionali come fatto durante il lockdown, sperando di ripresentare una squadra compatta e maggiormente consapevole prima della sfida con la Lazio.