Claudio Ranieri avrà certamente apprezzato la decisione nei contrasti e la determinazione mostrate dai giocatori della Sampdoria negli ultimi allenamenti. La seduta di ieri, però, è andata un po' oltre, specialmente tra Gaston Ramirez e Lorenzo Tonelli, e per questo motivo l'allenatore blucerchiato ha dovuto porre un freno alla 'garra' blucerchiata.



Nel corso della partita finale tra arancioni e azzurri infatti si è alzato sempre di più il tasso di intensità agonistica, sfociato in alcuni contrasti particolarmente tosti. Uno in particolare, tra Gaston Ramirez e Lorenzo Tonelli, è sembrato troppo intenso agli occhi di Claudio Ranieri, che ha interrotto la partitella facendo dissetare i giocatori e poi concludendo l'allenamento con una serie di allunghi, sotto la supervisione del professor Bertelli. Al termine della seduta poi briefing finale a centrocampo, tutti in cerchio.



Secondo Il Secolo XIX per Ranieri sarebbe stato troppo stupido rischiare di infortunarsi ora, dopo il lockdown e la delicata fase di riattivazione muscolare, a soli quattro giorni dalla ripresa. Il tecnico ha quindi raffreddato gli animi, apprezzando però nel contempo anche la determinazione di due dei giocatori cardine e più esperti tra quelli a disposizione nel suo scacchiere.