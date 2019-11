Due dubbi di formazione agitano la vigilia di Sampdoria-Udinese e i pensieri di mister Ranieri. L'allenatore blucerchiato ha un paio di situazioni da valutare attentamente, quella legata al centrocampista Ronaldo Vieira e quella del trequartista Gaston Ramirez.



Il centrocampista inglese non sta benissimo. Ai margini della conferenza stampa di ieri, l'allenatore blucerchiato ha concesso alcune ulteriori battute in merito alle sue condizioni: "Vieira continua ad avere un dolorino" ha detto il tecnico a Il Secolo XIX. Il mediano verrà quindi ulteriormente valutato tra oggi e domani, ma in caso di esclusione - a questo punto probabile - potrebbe giocarsi una maglia da titolare Bertolacci.



Diversa la situazione di Ramirez, come sempre in ballottaggio per uno spazio dal primo minuto. Anche questa volta però l'uruguaiano dovrebbe partire dalla panchina: "Gaston nelle ultime tre partite è entrato e ha 'spaccato'. Ha fatto tutte le cose nella maniera giusta", spiega Ranieri. Difficile possa essere inserito nell'undici iniziale.