Alla vigilia della sfida contro la Juve, il tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, ha presentato la gara in conferenza stampa: "Più tempo dopo il derby? Normalmente penso subito alla gara successiva. Il giorno dopo il mio pensiero va subito alla gara successiva".



SULLA JUVE - "Il loro tridente è bellissimo, non so se domani verrà riproposto. Magari sarà un tridente ma con interpreti diversi. Cercheremo di fare la nostra partita, non ci arrenderemo senza combattere".



SU EKDAL - "Oggi ha provato, domani anche. Poi vediamo".



SU QUAGLIARELLA - "Sta bene, ha recuperato. Ha fatto l'allenamento ed è disponibile".



SULLA LOTTA SALVEZZA - "Sarà dura, è un campionato particolare. Ci sarà da lottare, da soffrire e da essere concentrati fino all'ultimo. Tifosi? Mi hanno conosciuto un po', prometto sudore per la maglia, lavoro e lucidità".



SULLA SQUALIFICA DI VIEIRA - "E' una grossa perdita, recupera molti palloni. Sta crescendo, all'inizio sbagliava qualcosa con i passagg. Ora cresce moltissimo, sono molto felice".



SU LINETTY-JANKTO ESTERNI - "Possono giocare in entrambi i ruoli, magari li invertirò a gara in corso. Si tratta di due seri professionisti".



SULLA DIFESA - "Ad Audero dico sempre di comandare la difesa. Qualche incomprensione con la difesa possono capitare".