Intervenuto a Sky Sport, al termine di Atalanta-Sampdoria, l'allenatore blucerchiato Claudio Ranieri ha così commentato la vittoria di Bergamo: "L'anno scorso eravamo in piena lotta retrocessione, fare punti qui era importantissimo. C'era stata l'espulsione perché avevo parlato troppo l'anno scorso e gli arbitri ci tengono. Abbiamo fatto una buona gara, soffrendo molto nei primi minuti. Poi, piano piano, abbiamo preso fiducia e consapevolezza. L'Atalanta ha 22 leoni e se non stai attento ti asfalta".



STABILITÀ SOCIETARIA - "Serenità e stabilità sono fondamentali, quando si parla tanto non sei molto concentrato. Io non ho mai sentito il mio presidente parlare di vendere la società. Abbiamo preso giocatori che ci servivano, per cui sono contento".



PRESTAZIONE - "I ragazzi hanno lavorato benissimo, l'Atalanta era una grande squadra ma volevo coraggio nonostante ci fosse da soffrire".



SVOLTA BENEVENTO - "Io dico che ci vogliono ancora 31 punti alla salvezza. Quest'anno cerchiamo di far le cose bene dall'inizio e di non impelagarci in zone pericolose".



DERBY - "Il derby è il derby, sappiamo quanto ci tiene la gente. L'anno scorso abbiamo perso, vogliamo rifarci da quella sconfitta cercando di essere concentrati come non mai".