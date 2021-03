Lasi prepara alla delicata sfida con il Cagliari, che arriva al termine di un blocco complesso e non soddisfacente di impegni per i blucerchiati. Lo sa bene anceh il tecnico doriano Claudio: ". Ora vediamo quello che vogliamo fare da domani. Sarà una partita difficile e combattuta, ma siamo pronti" ha detto in conferenza stampa. "La squadra sta bene, stanno recuperando tutti e questo ci fa molto piacere"."Semplici gioca in maniera rapida, a pressarti e ha le due punte che cerca di servire con palloni lunghi a scavalcare il centrocampo" aggiunge parlando degli avversari. "Il Cagliari è una posizione di classifica che non gli compete per la qualità degli uomini. Già con Di Francesco aveva perso o pareggiato partite incredibili, ma. Non dobbiamo pensare a quella partita perché abbiamo giocato anche in dieci con l’espulsione di Augello. Domani mi aspetto una partita bella, vibrante e veloce".Ranieri giudica così l'andamento della sua squadra fino ad oggi: "Abbiamo fatto bene l’anno scorso, tirandoci fuori dalle sabbie mobili grazie al lavoro che hanno fatto i ragazzi nel lockdown. Poi è iniziato un nuovo campionato e ci siamo tenuti sempre. Non è un campionato falsato, ma non siamo abituati a tutti questi problemi. Mi auguro che con il vaccino ritornino tutti i tifosi. È un campionato strano, ci sono squadre con l’acqua alla gola e alcune, come noi, quasi tranquille, quindi è importante stare sempre lontani dalla parte bassa della classifica" conclude Ranieri.