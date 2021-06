Il contratto di Carlo Osti con la Sampdoria scadrà il 30 giugno, ma ad oggi non sono ancora state prese decisioni in merito al futuro del direttore sportivo blucerchiato. Anzi, i continui rimandi da parte di Massimo Ferrero sembrano aver aumentato la distanza tra il ds e il suo principale.



Secondo Il Secolo XIX, attualmente i rapporti tra il Viperetta e il dirigente sarebbero ai minimi termini e la tensione tra le parti sembra notevolmente aumentata. Osti attualmente si troverebbe nella sua casa di Piacenza, e sarebbe ancora in attesa di capire quali mosse farà Ferrero, soprattutto in merito a Daniele Faggiano, la cui presenza incombe da mesi sul rinnovo di Osti.