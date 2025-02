Sampdoria, rebus Yepes: rinnovo vicino

Getty Images

In casac'è una questione che il club blucerchiato dovrà risolvere al più presto o quantomeno chiarire: riguarda Gerard, uno dei giocatori più in forma nelle ultime partite. Il centrocampista spagnolo, infatti, è stato tra i migliori in campo sia contro il Cosenza che contro il Modena, confermando un rendimento di alto livello. Nato a Barcellona, Yepes è cresciuto nelle giovanili del Sant Andreu prima di approdare all'Espanyol. Dopo alcuni anni nel settore giovanile della Sampdoria, ha esordito in prima squadra già nella stagione 2021/22. Tuttavia, è stato con Andrea Pirlo che il mediano classe 2002 è diventato un punto fermo del centrocampo blucerchiato. Apprezzato dai tifosi per il suo attaccamento alla maglia, ha continuato a offrire prestazioni solide anche nell’attuale campionato.

Il nodo da sciogliere riguarda però il suo, in scadenza a. Teoricamente, Yepes potrebbe già firmare a parametro zero con un altro club, e vista la sua giovane età e l’esperienza maturata in Serie B, non mancherebbero squadre interessate, anche dalla Serie A. Perdere il suo regista senza incassare nulla sarebbe una scelta quantomeno strana per la Sampdoria, sia dal punto di vista tecnico che economico. I tifosi si chiedono dunque se e quando il club affronterà la questione rinnovo. Al momento filtrano poche indiscrezioni, ma secondo alcuni rumors, i. La speranza è che si trovi presto un’intesa per blindare uno dei talenti più promettenti della rosa.