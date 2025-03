Sampdoria, record di pareggi in Europa: Semplici pensa al 4-4-2

Getty Images

Lasta attraversando un momento difficile in Serie B. Dopo, evento che non accadeva dal 2011, la squadra di Semplici si trova lontana dalla zona promozione e più vicina alla lotta per la salvezza. L'obiettivo primario resta quello di evitare disastri sportivi e consolidare una posizione tranquilla in classifica. L'ultimo turno ha visto la Samp impattare 2-2 contro la Reggiana al Mapei Stadium. Una partita segnata dall', che ha condizionato il secondo tempo. Nel primo tempo, la squadra ha mostrato poca brillantezza, subendo un gol per un errore difensivo. Semplici secondo Il Secolo XIX starebbe valutando l'idea di un cambio modulo, con l'ipotesi diper dare maggiore equilibrio alla squadra.

I numeri non mentono: con. Considerando le prime divisioni di Inghilterra, Italia, Francia, Germania e Spagna, oltre alle rispettive seconde serie, nessuna squadra ha pareggiato tanto quanto i blucerchiati. Solo Brescia e Sporting Gijon in Segunda Division eguagliano questo dato. La classifica resta preoccupante: la Samp è al sedicesimo posto, in piena zona playout, con il Modena decimo distante solo tre punti. Non si tratta però di un record nella storia del club genovese. La Samp è infatti arrivata anche a sei pareggi consecutivi, nel 1955/56, nel 1979/80 e nel 1980/81.

Diverse problematiche stanno influenzando il rendimento della squadra. Lecostringono spesso la squadra a difendersi in inferiorità numerica. I cali di concentrazione e la gestione del vantaggio poi rappresentano un altro problema evidente, lo dimostrano le sfide contro Brescia e Mantova. Le scelte tattiche conservative rendono inoltre la squadra troppo prudente, come visto nel match contro il Bari, con poca intraprendenza in fase offensiva. Per invertire la rotta, Semplici dovrà apportare alcune modifiche. Serve maggiore coraggio offensivo per cercare di chiudere le partiteEvitare errori difensivi e cali di concentrazione sarà fondamentale per non perdere punti preziosi. Possibili variazioni di modulo e formazione potrebbero dare nuova linfa alla squadra e migliorare l’equilibrio tra i reparti.