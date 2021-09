Con il passare dei giorni, e con Valerio Verre che continua ad allenarsi a parte, seguendo il suo iter di recupero, le possibilità di avere il trequartista della Sampdoria a disposizione per la partita di domenica contro l'Udinese si fanno sempre più remote. Il centrocampista doriano ha accusato un problema muscolare qualche tempo fa, più complesso di quanto si prospettava inizialmente, e difficilmente tornerà in campo per la sfida con i bianconeri.



Secondo Sampnews24.com il suo obiettivo è tornare nella lista dei convocati, anche se considerando l'allenamento differenziato di oggi, è un traguardo piuttosto difficile da centrare. Più probabile un suo ritorno dopo la sosta, per la gara con il Cagliari.