In mezzo al campo nella formazione della Sampdoria c'è ancora un 'buco' da colmare. Ed è una lacuna mica da poco, perchè l'anno scorso a interpretare il ruolo oggi scoperto nell'undici blucerchiato c'era un certo Lucas Torreira. Già perchè a Genova non è ancora arrivato il nuovo regista, e la vicenda di mercato resta piuttosto complicata, con parecchi nodi da sciogliere.



Alla Samp serve un giocatore esperto, in grado di prendere le redini del centrocampo e di consentire ai due acquisti di prospettiva (Vieira e Peeters) di crescere con calma. Inizialmente era stato sondato M'Bia, che però non convinceva pienamente Corte Lambruschini. I blucerchiati allora con l'avvallo di Giampaolo si erano fiondati su Pedro Obiang. Il calciatore si era rivelato entusiasta di un possibile ritorno a Genova, ma la trattativa si è incagliata in maniera quasi definitiva. "Ci ho sperato, sarei venuto di cuore, purtroppo temo che non succederà" ha detto proprio Obiang a Il Secolo XIX. La trattativa potrebbe riaprirla solo il West Ham, che sino ad oggi ha fatto muro con i blucerchiati e difficilmente cambierà la sua posizione.



A quel punto, la Samp ha cambiato piani. Su idea del procuratore Alessandro Lucci ha allacciato i rapporti con il Barcellona e con Ariedo Braida per discutere di Sergi Samper, regista cresciuto in blaugrana all'ombra di Busquets. La trattativa è stata sviluppata sulla base di un prestito con diritto di riscatto, ma viene rallentata dalle condizioni fisiche del calciatore, e dai dubbi sulla sua tenuta. Ecco perchè ieri ha iniziato a circolare un nuovo nome, quello di Albin Ekdal. Non è un profilo 'big', ma Giampaolo - che lo ha già allenato a Siena - lo considera un possibile innesto. Ha giocato un buon Mondiale con la Svezia, e l'Amburgo retrocesso potrebbe farlo partire senza chiedere cifre eccessive. La prima offerta da 1,2 milioni di euro è stata respinta dai tedeschi, che chiedono 2,5 milioni, ma le cifre sono basse e la sensazione è che l'operazione si possa chiudere, anche perchè lo stesso agente di Ekdal ha fatto sapere di considerare la Sampdoria una meta molto interessante. Più difficile invece la soluzione 'interna', con Praet arretrato regista: Giampaolo ci ha pensato, ma convincere il belga è piuttosto complicato.