Sampdoria, reintegro Borini: niente da fare, nessuna scappatoia

Il nome di Fabioè tornato a circolare con insistenza in casa, soprattutto dopo la sua recente presenza nel derby Primavera, dove ha giocato da fuoriquota. Un’apparizione che ha fatto discutere, anche per la presenza in tribuna del direttore sportivo Andrea Mancini e di Domenico Lombardo. Un segnale? Forse. Ma al di là degli indizi e delle speranze, il suo ritorno ufficiale nella rosa blucerchiata resta legato a regole precise e, al momento, difficilmente superabili.Borini, infatti, non figura tra i. Una lista rigida, modificabile unicamente nei periodi di mercato. L’unica deroga consentita al di fuori delle finestre ufficiali riguarda la possibilità di sostituire un giocatore vittima di un infortunio di lunga durata, ma anche in questo caso ci sono vincoli precisi: è necessario che la documentazione medica certifichi almenoconsecutivi di inattività, a partire dalla data della sostituzione. In altre parole, i giorni di stop già trascorsi non hanno alcun valore ai fini del conteggio.

In questo momento, nessun componente della lista attiva della Sampdoria soddisfa questa condizione. Neanche, che si avvia al rientro, può rientrare in questo scenario: non c’è alcun certificato che attesti per lui uno stop di almeno due mesi a partire da oggi. Lo stesso vale per Romagnoli e Perisan, ma il discorso per loro è ancora più chiuso, visto che sono già esclusi dalla lista e non possono essere rimpiazzati. Da qui una situazione in stallo: senza un nuovo infortunio serio e certificato a un elemento attualmente inserito nella lista, non esiste possibilità normativa per riaccogliere Borini in gruppo.: i fuoriquota, infatti, non possono essere impiegati nelle ultime cinque giornate. L’ex attaccante della Nazionale vuole rientrare, ci sta provando, e ha anche il supporto di una parte della tifoseria che spinge per il suo ritorno. Ma la realtà è che, almeno per ora, le regole lo tengono fuori gioco.