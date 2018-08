Perfezionato il prossimo acquisto a centrocampo (che a meno di ennesimi colpi di scena potrebbe essere Ekdal) lasi concentrerà sulle altre due operazioni in entrata necessarie per completare l'organico a disposizione di mister Giampaolo. Un innesto dovrà arrivare anche in attacco, perchè il tecnico doriano ha chiesto alla dirigenza un calciatore in grado di saltare l'uomo: identikit che corrisponde a quello di Dimitridel Già da parecchio tempo il giocatore è finito nel mirino del club blucerchiato , ma secondo l'edizione di Tuttosport il nome dell'attaccante svizzero classe 1997 sarebbe uno dei più caldi nel mercato della Samp. Sulla punta va registrato anche l'inserimento di un'altra società italiana, il Napoli. L'interesse per Oberlin, esploso in Champions lo scorso anno con 4 gol in 8 presenze, farebbe uscire di scena l'altro giocatore seguito nel ruolo da Corte Lambruschini, ossiadel Barcellona.