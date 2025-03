Sampdoria, retroscena Audero: poteva tornare a gennaio

Getty Images

Quella di sabato sarà una partita speciale per Emil, nuovo portiere delma ancora idolo della tifoseria della, specialmente dopo il celebre derby contro il Genoa. In quella stracittadina, Audero fu protagonista di una splendida parata sul rigore calciato da Criscito al novantaseiesimo minuto, un intervento che contribuì virtualmente alla retrocessione dei rossoblù e lo fece entrare nel cuore dei tifosi blucerchiati.Quel momento ha fatto salire vertiginosamente nelle gerarchie dei giocatori più amati dalla Gradinata Sud l’estremo difensore italo-indonesiano, che è rimasto molto legato alla Samp nonostante il suo trasferimento in estate al. Qualcuno ipotizzava che Audero potesse scegliere di restare anche in Serie B, ma la sua cessione ha permesso ai blucerchiati di muoversi sul mercato, portando in squadra tre giocatori provenienti dal club lariano: Ghidotti, Bellemo e Ioannou.

A gennaio, però, dopo aver perso il posto da titolare con Fabregas, Audero ha deciso di accettare una nuova sfida approdando al. L’ambiziosa piazza rosanero, proprietà del City Group, sta investendo molto per il ritorno in Serie A e, dopo aver ingaggiato l’ex dirigente doriano Carlo Osti, ha puntato con decisione su Audero per rinforzare la porta.Il Secolo XIX ha rivelato un interessante retroscena: Audero sarebbe statonella finestra invernale di mercato. Dopo l'infortunio di Ghidotti, prima di tentare l'affondo su Perisan dell'Empoli, i blucerchiati avrebbero sondato il terreno per un possibile ritorno del portiere. Secondo il quotidiano, Manfredi avrebbe presentatoal verificarsi di determinate condizioni. Alla fine, però, Audero ha scelto il Palermo, che ha confermato le sue ambizioni di promozione con ulteriori colpi di mercato come Pohjanpalo e Magnani.