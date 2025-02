Sampdoria, retroscena Borini: i 'no' a Reggiana e Carrarese e il futuro, tra la Turchia e l'MLS

Getty Images

In casaera già noto che Fabiosarebbe stato tra i giocatori esclusi dalla lista per la seconda metà di stagione. Ieri, il club blucerchiato ha consegnato alla Lega la lista dei tesserati convocabili per le partite di Serie B. Dovendo rispettare il limite di 18 posti per gli over, a fronte di 21 tesserati, la Sampdoria ha dovuto escludere tre elementi: oltre a Romagnoli e Perisan, figura ovviamente anche Borini.L'attaccante si allena a parte da tempo, dopo che già da alcuni mesi il direttore sportivo Accardi gli aveva comunicato che non rientrava più nelblucerchiato. L'ex Milan era stato inserito nella lista dei fuori rosa insieme a Silvestri, Kasami, Barreca e Ravaglia, ma tra questi è l'unico a non aver ancora trovato una nuova squadra. Le pretendenti non sono mancate: a gennaio, la dirigenza doriana gli aveva proposto alcune soluzioni in Serie B, tra cui lae la, ma il giocatore ha rifiutato entrambe. Si era parlato anche di un possibile scambio con ilper Insigne, ma la trattativa non è mai decollata.

Ora per Borini si aprono due nuovi scenari. Il giocatore ha chiesto, tramite i suoi legali, di esserein prima squadra e di potersi allenare con i compagni agli stessi orari. Tuttavia, potrebbe ancora trasferirsi nei prossimi giorni. Secondo Il Secolo XIX, il club turco, attualmente quarto in classifica nel massimo campionato locale, avrebbe manifestato interesse per lui. La Sampdoria aveva prelevato Borini proprio dalla Turchia, dove aveva ben figurato con il Fatih Karagümrük.Il mercato turco chiuderà l'11 febbraio, quindi il classe '91 avrà ancora qualche giorno per valutare l’opzione. Se dovesse rifiutare anche questa proposta, resterebbe aperta la possibilità di un trasferimento in. L'ultima alternativa, invece, sarebbe una permanenza alla Sampdoria, senza però poter scendere in campo.Eventualità, questa, che La Samp vorrebbe evitare. Borini infatti da qui a giugno ha ancora uno stipendio netto da, cifra elevata per le casse doriane