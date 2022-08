La cessione di Antonio Candreva ha spiazzato i tifosi della Sampdoria, e pure mister Giampaolo dal momento che l'allenatore blucerchiato aveva lavorato tutta l'estate su un modulo che permettesse all'esterno di collocarsi agevolmente nella formazione doriana. In realtà, il punto di rottura pare essere stato Samp-Reggina.



In occasione della partita di Coppa Italia, a seguito di una prova insufficiente, Candreva ha mostrato insofferenza al momento della sostituzione e la cosa sarebbe stata mal digerita dalla Samp, che avrebbe deciso a quel punto di cederlo, anche perché lo stesso giocatore aveva intuito che gli spazi per lui si sarebbero ristretti. Nella settimana prima dell'Atalanta, scrive Il Secolo XIX, Candreva ha lavorato da separato in casa e l'assalto della Salernitana ha portato ad una rapida chiusura dell'operazione.



L'ex Lazio e Inter è andato a Salerno in prestito con diritto di riscatto a 1 milione che diventerà obbligo a mezzo milione in caso di salvezza e almeno 20 presenze. Candreva ha firmato un contratto da 1,8 milioni con opzione per il prolungamento sino al 2025.