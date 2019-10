Nella vicenda della cessione della Sampdoria ormai sfumata restano ancora parecchie zone d'ombra e tanti retroscena. Uno ad esempio riguarda Fausto Zanetton, che ieri mattina prima del comunicato ha chiamato il commercialista di Ferrero, Gianluca Vidal, per chiarire che CalcioInvest avrebbe presentato un'offerta al ribasso. Il braccio destro del Viperetta avrebbe fatto sapere di essere stato incaricato di trattare sulla base di certe cifre (tra i 75 e gli 82 milioni) e di non poter prendere in considerazione altre proposte. Da lì la decisione del gruppo Vialli di ritirarsi dalla trattativa.



A decidere sarebbero stati i piani alti della cordata, in particolare i due miliardari James Dinan e soprattutto Alex Knaster, anello particolarmente forte della catena. Secondo Il Secolo XIX sarebbero stati loro a stoppare l'operazione, nonostante Vialli avesse tentato sino all'ultimo con l'aiuto di Zanetton di aggiustare in ogni modo la trattativa. A far saltare l'operazione sarebbe stata la valutazione del 'rischio sportivo', che potrebbe aumentare l'esposizione debitoria già considerata al limite. Il maggior impegno economico previsto dalla situazione in campionato avrebbe fatto sballare le cifre, arrivando alla rottura.