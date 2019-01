Il mercato è fatto anche di trattative sfumate o saltate, che avrebbero potuto indirizzare in un verso o nell'altro le mosse di varie squadre. E' il caso del curioso intreccio che riguardava la Sampdoria, la Roma, la Spal e Gregoire Defrel. Un intrigo che avrebbe coinvolto anche l'Atalanta e Josip Ilicic. Ma andiamo con ordine.



A svelare il retroscena è Sky Sport: la Spal è alla ricerca di un attaccante, sta stringendo per Castaignos ma quello dell'olandese non era il solo profilo monitorato dal direttore sportivo Vagnati. La squadra di Ferrara aveva infatti definito una trattativa per portare al Paolo Mazza il blucerchiato Gregoire Defrel. La Spal aveva anche trovato l'intesa con la Roma, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato a 12 milioni di euro.



Proprio l'inserimento biancoazzurro sul francese avrebbe spinto la Roma a presentare un'offerta all'Atalanta per Josip Ilicic, anche se i nerazzurri avevano subito chiuso ogni possibilità di trasferimento a gennaio. A far saltare l'affare è stata la decisione della Sampdoria e dello stesso giocatore, che hanno cambiato idea decidendo alla fine di non concretizzare l'intrigo in attacco sull'asse Bergamo-Genova-Ferrara-Roma.