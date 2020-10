Durante una finestra di mercato le squadre di Serie A imbastiscono moltissime trattative, più o meno concrete. Alcune vanno in porto, la maggior parte invece non vede la luce. Di queste, alcune emergono soltanto a distanza di settimane. E' il caso ad esempio dell'interesse della Sampdoria per il centrocampista uruguaiano Facundo Waller, passato ad agosto dal Plaza Colonia ai messicani del Pumas.



La squadra di Città del Messico infatti per averlo ha combattuto con il Benfica e proprio con la Samp. A rivelarlo è stato il direttore sportivo del Plaza Colonia, Carlos Manta. Il dirigente uruguaiano ha raccontato ai media locali che "con il Benfica non è stato raggiunto alcun accordo, perché ritenevamo che Facundo Waller valesse di più di ciò che ci offrivano i portoghesi. A quel punto - ha aggiungo Manta a Mediotiempo - siamo andati a trattare in Italia per ottenere il suo reale valore in quel momento".



La negoziazione con la Samp, avvenuta tramite un intermediario, sembrava procedere spedita. "Stavamo chiudendo con gli italiani" aggiunge Manta sino a quando "Facundo Waller ha subito un infortunio in Uruguay e ciò ha fatto tentennare il club interessato". A giugno 2021 i Pumas potranno decidere se riscattare il giocatore per un importo da 2 milioni di dollari,