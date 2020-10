La Sampdoria, durante la scorsa sessione di mercato, era a caccia di un portiere da affiancare ad Audero, anche per pungolare l'ex numero uno della Juve. A Genova alla fine è arrivato Karlo Letica dal Bruges, ma c'è un curioso retroscena di mercato da raccontare. Poco prima infatti i blucerchiati stando a Il Secolo XIX avevano praticamente preso un altro giocatore, Maximiano dello Sporting Lisbona.



Portoghese, classe 1999, l'anno scorso da dicembre in poi è diventato il titolare dei biancoverdi. L'accordo tra le società era stato trovato, sulla base del prestito con diritto di riscatto fissato a 7 milioni, le carte erano pronte per la firma ma all'improvviso la trattativa è saltata. Il motivo? La richiesta dello Sporting, che ha preteso che la Samp cancellasse il debito da 4,5 milioni legato alla vicenda del trasferimento di Bruno Fernandes dalla squadra portoghese al Manchester United. La vicenda è davanti al Tas, la Sampdoria è convinta di poter obbligare lo Sporting a saldare il debito.