Da poco la Sampdoria ha ufficializzato il suo ultimo colpo di mercato: in blucerchiato è arrivato Sebastiano Esposito, attaccante classe 2002 prodotto delle giovanili dell'Inter, che ha mantenuto il possesso del giocatore. Controllo parziale, comunque: la formula scelta da nerazzurri e doriani alla fine è stata quella del prestito con diritto di riscatto a 7 milioni, diritto che diventerà obbligo in caso il club genovese dovesse ottenere la promozione in Serie A.



Esposito era corteggiato non solo dalla Sampdoria: secondo Il Secolo XIX il calciatore aveva sul tavolo anche l'offerta dell'Hellas Verona, e pure quella del Bari, che lo avrebbe ripreso dopo i sei mesi in Puglia dello scorso campionato. Alla fine però l'ha spuntata la Samp, sfruttando sì la possibilità di offrire più spazio ad Esposito, ma anche la presenza di Pirlo in blucerchiato: Pirlo ed Esposito sono accomunati infatti dallo stesso scopritore di talenti, il bresciano Roberto Clerici, scomparso nel 2018 e sempre molto legato alla famiglia Esposito. A Genova inoltre Esposito ritroverà i vecchi compagni Stankovic e Benedetti.