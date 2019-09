La Sampdoria è tornata finalmente alla vittoria contro il Torino, e c'è un curioso retroscena da raccontare in merito alla gara. L'aneddoto coinvolge il presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Il patron, al centro dell'attenzione per la potente contestazione annunciata dal tifo organizzato blucerchiato, nel pre partita si è rivolto ad entità decisamente più... alte per ottenere il massimo risultato dalla gara contro i granata.



Il Viperetta infatti si è recato in pellegrinaggio al noto Santuario genovese della Madonna della Guardia, per concedersi un momento di preghiera prima del match. Ferrero poi è entrato in anticipo allo stadio da un ingresso defilato, e ha lasciato l'impianto genovese dieci minuti prima del fischio finale e scortato dalla Digos, in modo tale da evitare il contatto con i sostenitori doriani. In seguito, il patron avrebbe contattato telefonicamente Eusebio Di Francesco e la squadra, per complimentarsi dopo la vittoria.