Ieri sera, quando Claudio Ranieri si è presentato a Genova per la prima volta da allenatore della Sampdoria, in molti sono rimasti colpiti dall'assenza di stampelle per il neo mister blucerchiato. L'ex tecnico della Roma infatti era reduce da un'operazione al ginocchio, e aveva trascorso la convalescenza nella sua casa dei Parioli.



La vicenda delle stampelle avrebbe però un retroscena legato al presidente blucerchiato Massimo Ferrero. Secondo Il Secolo XIX il patron doriano avrebbe invitato il suo nuovo allenatore ad abbandonare lo strumento ortopedico. A testimoniarlo ci sarebbe anche un messaggio, scritto dal Viperetta a Ranieri: "​A’ Claudio, fa guida qualcun altro se non puoi ma vieni senza stampella" sarebbe il testo inviato dall'imprenditore al nuovo mister.



Una scelta chiaramente anche legata all'aspetto scenografico, anche perchè oggi Ranieri è stato presentato alla stampa e ai nuovi tifosi, ancora un po' zoppicante ma senza stampelle.