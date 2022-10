Cresce il mistero attorno a quanto accaduto ieri a Genova, quando ha iniziato a circolare una voce che raccontava di un probabile blitz nel capoluogo ligure di Massimo Ferrero. Si è pensato che l'ex presidente della Sampdoria potesse arrivare per assistere alla partita tra i blucerchiati e il Monza, e ciò ha scaldato gli animi dei tifosi già messi a dura prova dal peso di una partita davvero importante.



Immediatamente duecento sostenitori doriani, riconducibili ai gruppi della Sud, si sono fatti trovare davanti all'AC Hotel dove si trovava in ritiro la squadra. Dopo un'oretta, quando hanno capito che Ferrero non si sarebbe presentato, se ne sono andati. Nel frattempo, il Viperetta è comparso in tribuna a Pescara. La ricostruzione fatta da Il Secolo XIX è che Ferrero fosse davvero diretto a Genova, intenzionato a salutare la squadra e Giampaolo per poi oggi farsi trovare al Ferraris. La fuga di notizie e la reazione dei tifosi avrebbero dirottato il romano a Pescara, dove c'è Sebastiani, suo amico e in passato anche consigliere indipendente. Secondo il quotidiano, comunque, un arrivo di Ferrero a Genova non andrebbe escluso.