Domenica sera, alla Dacia Arena, un giocatore dell'in particolare giganteggiava contro l'impaurita linea mediana blucerchiata: nel primo tempo Sekoha tenuto in scacco il centrocampo dellagrazie alle sue accelerazioni e alla sua corsa continua. Il mediano ivoriano ha letteralmente spazzato via la linea preparata da Marco Giampaolo, giganteggiando per oltre 45 minuti di gioco.Nel secondo tempo, in seguito all'inserimento di Ekdal e dopo aver varato il nuovo assetto tattico con lo svedese in regia, Barreto a destra e Linetty a sinistra, la Samp ha migliorato le cose ma Fofana è risultato comunque uno dei migliori in campo, secondo per distanza percorsa in campo alle spalle del solo Mandragora.E dire che Fofana questa partita avrebbe potuto giocarla a maglie invertite: in estate infatti il centrocampista era stato proposto al club di Corte Lambruschini . Stando a Il Secolo XIX però la Sampdoria aveva rifiutato, e così l'ex Manchester City alla fine è rimasto in Friuli, prendendosi la sua rivincita domenica sera.