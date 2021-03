Con la situazione legata al rinnovo di Claudio Ranieri sempre in ballo, e la distanza tra le parti che resta abbastanza significativa, la Sampdoria ha iniziato a guardarsi attorno alla ricerca di soluzioni alternative. La distanza tra il mister e la società, ad esempio, avrebbe fatto nascere in Massimo Ferrero l'idea di intavolare i primi contatti con Gennaro Gattuso.



Il tecnico ex Milan era un'idea del Viperetta già prima di Ranieri. Secondo Sportitalia la Samp avrebbe provato ad intavolare un discorso, ma avrebbe ricevuto un secco 'no' da Gattuso, chiudendo ogni possibilità. L'allenatore del Napoli non vorrebbe togliere concentrazione al finale di campionato partenopeo, e avrebbe fatto presente di voler rimandare ogni valutazione futura al termine della stagione.